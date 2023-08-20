غوارديولا: عقلية لاعبي سيتي تفاجئني في كل مرة

أشاد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعقلية فريقه بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، افتتح سيتي الموسم الجديد بفوزين متتالين، بالإضافة إلى الفوز لأول مرة بلقب كأس السوبر الأوروبي.

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وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أهدر الفريقان الكثير من الفرص ليفشلا في تسجيل أي أهداف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على أستون فيلا 5 - 1.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غواريدولا قوله بعد المباراة: إنها ثاني مباراة في الموسم، ولكنها تثبت لماذا نفوز كثيرًا.

وأضاف: عقلية هؤلاء اللاعبين مذهلة للغاية في كل مرة، وتفاجئني في كل مرة.

وأوضح: أمام هذا الفريق وفي الظروف التي وصلنا بها، بالكثير من الإصابات ودون راحة، لكن الطريقة التي ركضوا بها والتزام الجميع، كل شيء كان مذهلًا.

وأشار: لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق الفوز، كان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف.

وأكد المدرب الإسباني: الفارق في هذه المجموعة هو العقلية لعدة سنوات، العام الماضي فعلوا ذلك، وفي ثاني مباراة اليوم فعلوا ذلك، لم يتغير شيء.