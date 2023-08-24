النصر يبحث عن أولى نقاطه أمام الفتح

بنشوة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري، عندما يحل ضيفاً على الفتح في مباراة صعبة على الفريقين، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويحتل الفتح المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع التعاون ثم الفوز على الأخدود، بينما يحتل النصر المركز الخامس عشر بدون نقاط، بعدما تلقى خسارتين أمام الاتفاق ثم التعاون.

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وظهر الفتح في أول مباراتين بصورة جيدة، حقق خلالها أربع نقاط، ويتطلع إلى مواصلة عروضه الجيدة وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده رغم قوة منافسه.

أما النصر، فبعد تتويجه باللقب العربي تلقى خسارتين لم تكونا منتظرتين، لكنه نجح في استعادة توازنه بعدما بلغ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إثر فوزه على شباب الأهلي الإماراتي 4-2، ويطمح أن يكون حاضراً فنياً وذهنياً للعودة بالعلامة الكاملة.

ومن المنتظر أن تشهد صفوفه المشاركة الأولى للاعب الوسط البرتغالي اوتافيو ادميلسون الذي وصل الرياض يوم الثلاثاء، فيما لم تتأكد مشاركة الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات بعد إصابته في نهائي البطولة العربية.