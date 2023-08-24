تشيلسي يبرم صفقة جديدة وينفق 400 مليون يورو

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع البرازيلي ديفيد واشنطن مهاجم سانتوس.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية لصفقة التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عاما لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنها تصل إلى 20 مليون يورو (21.69 مليون دولار) متضمنة إضافات متعلقة بأداء اللاعب.



وبذلك يكون تشيلسي قد أنفق 400 مليون يورو في فترة الانتقالات الحالية.



وانضم واشنطن إلى سانتوس من غريميو عام 2016 ووقع على أول عقد احترافي له مع النادي وهو في سن 16 عام 2021.



وشارك المهاجم لأول مرة مع الفريق الأول في أبريل الماضي، وجدد سانتوس عقده حتى 2026.



وسجل واشنطن هدفين خلال تسع مباريات في الدوري البرازيلي الموسم الحالي.



وسار واشنطن على خطى زميله أنجيلو غابرييل (18 عاما) المنتقل إلى تشيلسي والذي يلعب لستراسبورغ الفرنسي على سبيل الإعارة حاليا.

مادة اعلانية