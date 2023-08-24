دوري أبطال آسيا.. مواجهات مثيرة بدور المجموعات

أسفرت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، عن مواجهات قوية ومثيرة، وذلك خلال المراسم التي جرت يوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوقعت القرعة حامل اللقب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبه كلا من ووهان ثري تاونز الصيني وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وهانوي الفيتنامي.

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في المقابل يلعب الهلال السعودي وصيف حامل اللقب، وبطل نسختي عامي 2019 و2021 بالمجموعة الرابعة إلى جانب ناساجي مازانداران الإيراني ومومباي سيتي الهندي ونافباهور الأوزبكي.

وجاء اتحاد جدة السعودي بطل عامي 2004 و2005 في المجموعة الثالثة بمواجهة سيباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وايه جي ام كي الأوزبكي.

وأوقعت القرعة نادي العين الإماراتي بطل النسخة الأولى من البطولة بنظامها الحديث 2002-2003 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب باختاكور الأوزبكي والفيحاء السعودي وآهال التركماني.

في المقابل جاء في المجموعة الثانية كل من السد القطري بطل عام 2011، وناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني والشارقة الإماراتي، في حين تضم المجموعة الخامسة كل بيرسيبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي والنصر السعودي.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، حيث تمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024.

وشهدت القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث تم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين تم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة وحتى العاشرة. علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.

في منطقة الشرق، تشتمل قائمة الأندية المشاركة في دور المجموعات الأبطال السابقين جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، إلى جانب حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي تخطى عقبة نادي لي مان من هونغ كونغ الصين في الدور التمهيدي الفاصل يوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، تشهد منطقة الغرب تواجد أربعة أبطال سابقين، وهم نادي الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري، حيث تتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري.

وجاءت قرعة منافسات غرب آسيا على النحو التالي: المجموعة الأولى: باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، آهال (تركمانستان)، العين (الإمارات).).

المجموعة الثانية: السد (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيصلي (الأردن)، الشارقة (الإمارات).

المجموعة الثالثة: الاتحاد (السعودية)، سيباهان (إيران)، القوة الجوية (العراق)، ايه جي ام كي (أوزبكستان).

المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية)، ناساجي مازانداران (إيران)، مومباي سيتي (الهند)، نافباهور (أوزبكستان)

المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، النصر (السعودية).

وضمت مجموعة شرق آسيا: في المجموعة السادسة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)، كيتشي (هونج كونج).

وفي المجموعة السابعة: يوكوهاما مارينوس (اليابان)، شاندونج تايشان (الصين)، كايا ايلويلو (الفلبين)، اينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية).

وفي المجموعة الثامنة: بوريرام يونايتد (تايلاند)، فينتفورت كوفو (اليابان)، ملبورن سيتي (أستراليا)، زيجيانج (الصين).

وفي المجموعة التاسعة: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، باثوم يونايتد (تايلاند).

وفي المجموعة العاشرة: ووهان ثري تاونز (الصين)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، هانوي (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان).