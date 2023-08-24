رئيس الاتحاد الإسباني سيتقدم باستقالته خلال ساعات بسبب "قبلة"

سيتقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس المتورط بفضيحة بعد تقبيله نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو على شفتيها عقب فوز "لا روخا" بمونديال السيدات يوم الأحد، باستقالته الجمعة خلال الاجتماع العام غير العادي لاتحاده، حسب ما أعلنت عدة وسائل إعلام محلية الخميس.

وتصاعدت حملة الضغوط على روبياليس بعدما طالبت اعلى السلطات في عالم كرة القدم باستقالته من منصبه اثر تقبيله هيرموسو على شفتيها، حيث تناقلت محطات التلفزة صور القبلة عقب تتويج المنتخب الاسباني باللقب العالمي لمونديال أستراليا ونيوزيلندا بفوزه على نظيره الانجليزي 1-صفر.

مادة اعلانية

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الخميس، بعدما قام الأخير بتقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، عقب نهائي كأس العالم للسيدات نهاية الأسبوع الماضي.

وقال فيفا في بيان: أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية.

وأثارت الواقعة، أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية عقب فوز إسبانيا 1-صفر على إنجلترا في النهائي يوم الأحد الماضي، غضبا شديدا داخل وخارج إسبانيا، وقالت إيرموسو إنها "لا يجب أن تمر دون عقاب".