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فيدال إنكه
فيدال وإنكه

فيدال يسخر من منافسه "الراحل": اكتأب ومات بسببي

ريو دي جانيرو - د ب أ
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أثار اللاعب التشيلي ارتورو فيدال ضجة بحديثه عن الحارس الألماني الراحل روبرت إنكه.

وتحدث فيدال عن التسجيل لصالح بايرن ليفركوزن في موسم 2007 من البوندسليغا في شباك إنكه حارس هانوفر، وذلك في بث حي عبر منصة "تويتش".

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وقال فيدال: كان هذا هدفي الأول في أوروبا مع باير ليفركوزن، الحارس عانى من الاكتئاب بعدها وانتحر.

وانتحر إنكه الذي شارك في ثمان مباريات مع منتخب ألمانيا، في نوفمبر 2009، قبل أن يتم الكشف بعدها عن معاناته من الاكتئاب لسنوات.

وقوبلت تصريحات فيدال الذي لعب في ليفركوزن بين عامي 2007 و2011، كما احترف في صفوف بايرن ميونخ ويوفنتوس وبرشلونة وإنتر ميلان، باستهجان شديد عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات فيدال بأنها "مثيرة للاشمئزاز" فيما أوضحت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت"، الإيطالية: هناك تصريحات تندم عليها بمجرد أن تنطق بها، وهذه الجملة من أرتورو فيدال من بينها.

ولم يعقب فيدال لاعب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، بالمزيد عن تصريحاته التي أثارت ضجة واسعة.

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