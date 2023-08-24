"فيفا" يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الخميس، بعدما قام الأخير بتقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها، عقب نهائي كأس العالم للسيدات نهاية الأسبوع الماضي.

وقال فيفا في بيان: أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية.

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وأثارت الواقعة، أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية عقب فوز إسبانيا 1-صفر على إنجلترا في النهائي يوم الأحد الماضي، غضبا شديدا داخل وخارج إسبانيا، وقالت إيرموسو إنها "لا يجب أن تمر دون عقاب".