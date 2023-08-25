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لويس روبياليس
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

الحكومة الإسبانية ستوقف روبياليس إذا أقرت المحكمة ذلك

مدريد - رويترز
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أعلن مسؤول يوم الجمعة أن الحكومة الإسبانية بدأت إجراءات قانونية تسعى لإيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقب تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو في الفم خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات.

ورفض روبياليس الاستقالة يوم الجمعة، ما أثار غضبا بين اللاعبين والوزراء الذين اعتبروا الواقعة تصرفا ذكوريا غير مقبول.

وقال فيكتور فرانكوس رئيس المجلس الوطني للرياضة الذي تديره الدولة في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: تبدأ الحكومة اليوم الإجراء بحيث يتعين على السيد روبياليس تقديم توضيحات أمام المحكمة الرياضية، وإذا وافقت المحكمة الرياضية، يمكنني أن أعلن أننا سنوقف السيد روبياليس عن مهامه.

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