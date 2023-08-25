الهلال يكتسح الرائد برباعية

وضع القراءة
100% حجم الخط
اكتسح الهلال مضيفه الرائد بأربعة أهداف دون رد يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتقدم الهلال في الدقيقة 42 عن طريق أليكساندر ميتروفيتش، الذي انضم إلى الفريق قبل أيام قادما من فولهام الإنجليزي، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 56.
مادة اعلانية
وفي الدقيقة 69، سجل الدوسري الهدف الثالث للهلال، قبل أن يختتم عبد الله الحمدان رباعية الهلال بهدف في الدقيقة 89.
وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث تلقى عمر غونزاليس لاعب الرائد الإنذار الثاني بعد التحام مع سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب الهلال، الذي بدوره تلقى البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 76.
ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل الرائد المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الهلال يتعاقد مع تمبكتيأعلن نادي الهلال، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي قادما من الشباب.ونشر الفريق الأزرق فيديو عبر حسابه على تطبيق "إكس" ... رياضة سعودية
-
الهلال لاستعادة التوازن أمام الرائديأمل الهلال في استعادة توازنه عندما يواجه مضيفه الرائد يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في مباراة يتفوق خلالها الهلال على الورق ... رياضة سعودية
-
"نيمار سيأكل الماسالا".. زيارة نجم الهلال تشعل الهندأشعلت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الصحف الهندية ومواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، بعدما أوقعت الهلال بقيادة نجمه البرازيلي نيمار في مجموعة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية