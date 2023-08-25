الهلال يكتسح الرائد برباعية

اكتسح الهلال مضيفه الرائد بأربعة أهداف دون رد يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الهلال في الدقيقة 42 عن طريق أليكساندر ميتروفيتش، الذي انضم إلى الفريق قبل أيام قادما من فولهام الإنجليزي، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 56.

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وفي الدقيقة 69، سجل الدوسري الهدف الثالث للهلال، قبل أن يختتم عبد الله الحمدان رباعية الهلال بهدف في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث تلقى عمر غونزاليس لاعب الرائد الإنذار الثاني بعد التحام مع سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب الهلال، الذي بدوره تلقى البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 76.

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل الرائد المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.