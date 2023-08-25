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تير شتيغن
يحتل تير شتيغن المركز الرابع في قائمة أكثر الحراس مشاركة في تاريخ برشلونة

برشلونة يمدد تعاقده مع الحارس شتيغن حتى 2028

برشلونة - د ب أ
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أعلن نادي برشلونةالإسباني لكرة القدم يوم الجمعة تمديد تعاقده مع حارس المرمى الألماني مارك-أندري تير شتيغن حتى يونيو 2028 .

ويتضمن العقد الجديد شرطا جزائيا قيمته 500 مليون يورو (6ر540 مليون دولار).

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وكان تير شتيغن قد انضم إلى برشلونة في مايو 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، وشارك في 379 مباراة رسمية مع الفريق.

ويحتل تير شتيغن المركز الرابع في قائمة أكثر الحراس مشاركة في تاريخ برشلونة.

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