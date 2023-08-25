كلوب يحسم موقف صلاح من الرحيل عن ليفربول

نفى المدرب الألماني يورغن كلوب، يوم الجمعة، ما يُشاع عن إمكانية رحيل نجمه المصري محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

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وفي مؤتمره الصحافي عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري الممتاز، أكد كلوب أن لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقاً إلى ما يُشاع بالقول إنها "تقارير إعلامية" ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفاً: لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري.. مو صلاح لاعب في ليفربول.

وتابع: إنه لاعب لا غنى عنه، كان (لا غنى عنه) ولا يزال. لا شيء للحديث عنه. وإذا كان هناك شيء (عرض ما)، فالجواب سيكون كلا.

وسجل صلاح 187 هدفاً في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه إليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتوج المصري في صفوف "الحمر" بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.