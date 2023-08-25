مونديال السلة.. لاتفيا تقسو على لبنان

استهل منتخب لبنان مشاركته الرابعة في كأس العالم لكرة السلة المقامة في اليابان وإندونيسيا والفلبين بخسارة قاسية على يد لاتفيا بنتيجة 70-109 ضمن المجموعة الثامنة في جاكرتا الجمعة.

وتلقى المنتخب اللبناني العائد للمشاركة في المونديال السلوي بعد غياب لـ 13 عامًا منذ مشاركته الأخيرة في مونديال تركيا عام 2010، خسارة ثقيلة على يد لاتفيا التي تُشارك للمرة الأولى والتي أمطرت سلة اللبنانيين بـ 18 ثلاثية من أصل 35 محاولة في نسبة عالية بلغت 51% من خارج القوس.

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ولم ينتظر اللاتفيون الذي غاب عن صفوفهم نجم دوري كرة السلة الأميركية كريستابس بورزينغيس بداعي الإصابة، طويلا لفرض هيمنتهم فأنهوا الربع الأول متقدمين 27-17، قبل أن يصل الفارق إلى عتبة الثلاثين في الربع الثاني الذي انتهى 55-30.

وانهمرت الثلاثيات على رؤوس المنتخب اللبناني الذي عانى من ضياع دفاعي ونقص اللياقة البدنية، وفي مقدمتهم المجنّس الأميركي أوماري سبيلمان الذي لم يترك أي بصمة تُذكر في المباراة دفاعًا أو هجومًا.

وكان دايريس بيرتانز أفضل مسجّل للاتفيا بـ 20 نقطة بينها ست ثلاثيات، وأضاف رولاندس شميتس 17 نقطة. فيما أحرز سيرجيو الدرويش 19 نقطة وسبيلمان 18 معظمها في الثواني الأخيرة.

وستكون مهمة لبنان أكثر صعوبة عندما يواجه فرنسا الأحد ثمّ كندا الأسبوع المقبل.