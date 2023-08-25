هيرموسو تؤكد مجددا: "قبلة" روبياليس كانت رغما عني

كررت النجمة الإسبانية جني هيرموسو يوم الجمعة، أن قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا لمونديال السيدات لم تكن برضاها، بعد أن رفض الأخير الاستقالة الجمعة على إثر الحادثة.

قالت في بيان: أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي عن القبلة ولم أسعَ بأي طريقة إلى إثارة الرئيس. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها.

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ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان "عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً وبالتراضي"، وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استناداً إلى منصبه.

وأكد: لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفاً "هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية.

وتابع: قبلت هيرموسو مثلما أقبل إحدى بناتي، جيني هي من رفعتني قليلا وقربتني من جسدها، فقلت لها: هل يمكن أن أقبلك؟ وقالت: حسنا، أنا لن أستقيل.

وواجه الرجل المثير للجدل والبالغ من العمر 46 عاماً دعوات كثيرة تطالبه بالاستقالة بعدما قام بإمساك رأس هيرموسو قبل تقبيلها بقوّة بعد فوز إسبانيا على إنجلترا 1-0 في النهائي الأحد في أستراليا.