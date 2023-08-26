أرسنال يتعادل مع 10 لاعبين من فولهام

وضع القراءة
100% حجم الخط
تعادل أرسنال 2-2 على أرضه مع 10 لاعبين من فولهام، ليهدر فرصة تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وتقدم فولهام بهدف بعد مرور 57 ثانية من البداية، عندما استغل أندرياس بيريرا تمريرة خاطئة من منافسه بوكايو ساكا وسدد الكرة داخل شباك الحارس آرون رامسديل ليسكت الجماهير مبكرا.
لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء بعد خطأ ضد فابيو فييرا عقب مرور ساعة من اللعب واستعاد ساكا ثقته في نفسه وأدرك التعادل.
وجعل أرسنال النتيجة 2-1 بعد دقيقتين عندما أرسل فييرا كرة عرضية حولها البديل إيدي نكيتياه إلى هدف من مدى قريب.
وأصبح فولهام يلعب بعشرة لاعبين بسبب حصول كالفن باسي على الإنذار الثاني بعد خطأ ضد نكيتياه حرم أرسنال من هجمة مرتدة.
لكن فولهام أدرك التعادل بواسطة جواو بالينيا بعد ركلة ركنية في الدقيقة 87.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرسنال يهزم كريستال بالاس بصعوبةنجح فريق أرسنال بعشرة لاعبين في الفوز على مضيفه كريستال بالاس 1 - صفر يوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويدين ... رياضة عالمية
-
ضربة قوية لأرسنال.. إصابة تيمبر بقطع في الرباط الصليبيأعلن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إصابة المدافع يورن تيمبر بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى.وغادر تيمبر، ... رياضة عالمية
-
والكوت مهاجم أرسنال السابق يعتزل وعمره 34 عاماأعلن ثيو والكوت مهاجم منتخب إنجلترا وأرسنال السابق يوم الجمعة اعتزال كرة القدم عن عمر يناهز 34 عاما.وبدأ والكوت مسيرته في أكاديمية ساوثهامبتون قبل أن ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية