الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب المصري

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيه بإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب الأول المقرر له في الفترة من الرابع إلى 12 سبتمبر المقبل، بسبب تحديد مباراة السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية يوم 15 من الشهر ذاته.

وقال الأهلي في خطابه حسب الموقع الرسمي للنادي يوم السبت: نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل رسميًّا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة من 4-12 سبتمبر.

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وأضاف: النادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يومًا في دعم ومساندة المنتخبات، وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب.

وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي.