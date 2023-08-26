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سانشيز إنتر
سانشيز بقميص "النيراتزوري"

إنتر يعلن عودة سانشيز في صفقة مجانية من مرسيليا

ميلان - رويترز
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أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت عودة التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز إلى صفوفه، قادما من أولمبيك مرسيليا.

وعاد سانشيز للفريق، الذي رحل عنه في 2022، في انتقال حر ووقع عقدا حتى 2024. وشارك في 44 مباراة مع مرسيليا وسجل 18 هدفا الموسم الماضي.

ولعب سانشيز (34 عاما)، الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي، في صفوف برشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد.

وشارك في 109 مباريات وسجل 20 هدفا في كل المسابقات في حقبته الأولى مع إنتر وساعده في الفوز بالدوري في 2021.

وأنهى إنتر الموسم الماضي في المركز الثالث ووصل لنهائي دوري الأبطال وفاز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية.

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