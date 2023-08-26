قارئ شفاه يكشف ما حدث بين روبياليس وهيرموسو قبل "القبلة"

كشف قارئ شفاه محترف في أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية عما دار تحديدا بين رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس واللاعبة جيني هيرموسو، قبل أن يقوم الأول بتقبيلها، لتبدأ بعدها المطالبات باستقالته من منصبه ومعاقبته على فعلته.
ورفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته يوم الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه.
في خطاب ناري، قال إن القبلة كانت "متبادلة، مبهجة وتوافقية"، وإن هيرموسو قالت "حسناً" عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفاً أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادًا إلى منصبه.
وأكّد أن هيرموسو "ضمّتني إلى ذراعيها وقرّبتني من جسدها".
لكن هيرموسو (33 عاماً) ردّت بقوّة على مزاعمه قائلة إنها شعرت "بالضعف"، وإنها كانت "ضحية اعتداء".
واستضاف برناج "YAS Summer" أحد المتخصصين في قراءة الشفاه، الذي كشف ما دار بين الطرفين قبل واقعة التقبيل.
وقال قارئ الشفاه: روبياليس سأل هيرموسو: هل يمكنني أن أمنحك قبلة خاطفة؟ لكن بالطبع، لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت هيرموسو ردت على الرئيس بالإيجاب أم لا.
وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم السبت إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتا.
-
الاتحاد الإسباني يتهم هيرموسو بـ"الكذب" بشأن قبلة روبياليس.. ويهددهااتهم الاتحاد الإسباني لكرة القدم اللاعبة جينيفير هيرموسو بـ"الكذب" بشأن "القبلة" على شفتيها مع رئيسه لويس روبياليس، عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات، ... رياضة
-
الحكومة الإسبانية ستوقف روبياليس إذا أقرت المحكمة ذلكأعلن مسؤول يوم الجمعة أن الحكومة الإسبانية بدأت إجراءات قانونية تسعى لإيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقب تقبيل اللاعبة جيني ... رياضة
-
رد فعل قوي من لاعبات إسبانيا ضد روبياليس تضامنا مع زميلتهنأكدت العشرات من لاعبات المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات يوم الجمعة أنهن لن يخضن أي مباراة مع الفريق حتى تتم إقالة رئيس اتحاد كرة القدم لويس ... رياضة
-
هيرموسو تؤكد مجددا: "قبلة" روبياليس كانت رغما عنيكررت النجمة الإسبانية جني هيرموسو يوم الجمعة، أن قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا ... رياضة