قارئ شفاه يكشف ما حدث بين روبياليس وهيرموسو قبل "القبلة"

كشف قارئ شفاه محترف في أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية عما دار تحديدا بين رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس واللاعبة جيني هيرموسو، قبل أن يقوم الأول بتقبيلها، لتبدأ بعدها المطالبات باستقالته من منصبه ومعاقبته على فعلته.

ورفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته يوم الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

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في خطاب ناري، قال إن القبلة كانت "متبادلة، مبهجة وتوافقية"، وإن هيرموسو قالت "حسناً" عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفاً أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادًا إلى منصبه.

وأكّد أن هيرموسو "ضمّتني إلى ذراعيها وقرّبتني من جسدها".

لكن هيرموسو (33 عاماً) ردّت بقوّة على مزاعمه قائلة إنها شعرت "بالضعف"، وإنها كانت "ضحية اعتداء".

واستضاف برناج "YAS Summer" أحد المتخصصين في قراءة الشفاه، الذي كشف ما دار بين الطرفين قبل واقعة التقبيل.

وقال قارئ الشفاه: روبياليس سأل هيرموسو: هل يمكنني أن أمنحك قبلة خاطفة؟ لكن بالطبع، لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت هيرموسو ردت على الرئيس بالإيجاب أم لا.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم السبت إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتا.