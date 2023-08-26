"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم السبت إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا وسط ضجة، أثارها بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني إيرموسو وقبلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.



وقال الفيفا في بيان: قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا... اليوم إيقاف السيد روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي.

وقالت هيرموسو الجمعة إن تقبيل شفتيها من قبل روبياليس بعد الفوز على إنجلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادعى روبياليس.

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ورفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

في خطاب ناري، قال إن القبلة كانت "متبادلة، مبهجة وتوافقية"، وإن هيرموسو قالت "حسناً" عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفاً أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادًا إلى منصبه.

وأكّد أن هيرموسو "ضمّتني إلى ذراعيها وقرّبتني من جسدها".

لكن هيرموسو (33 عاماً) ردّت بقوّة على مزاعمه قائلة إنها شعرت "بالضعف" وإنها كانت "ضحية اعتداء".