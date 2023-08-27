اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الاتحاد الوحدة
لقطة من مواجهة الموسم الماضي

اتحاد جدة يحل ضيفا ثقيلا على الوحدة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سيكون الاتحاد قادراً على الابتعاد مؤقتاً بصدارة يتشاركها راهناً مع الأهلي بثلاثة انتصارات كاملة، عندما يصطدم يوم الاثنين بالوحدة سادس الترتيب والذي يقدّم مستويات مميزة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويعتمد الوحدة على أربعة أجانب، بينهم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، في ظل غياب حارسه المغربي منير المحمدي والمدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي، بسبب الإصابة وعدم اكمال بقية الاستقطابات.

مادة اعلانية

في المقابل، ضرب الاتحاد بقوة مسجلاً ثلاثة انتصارات دون تلقي أي هدف، ويطمح في مواصلة نتائجه المميزة، قبل التفرغ لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الجمعة المقبل.

ونفى مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو تدهور علاقته مع الفرنسي كريم بنزيمة القادم من ريال مدريد الإسباني: قرأت في الإعلام أن علاقتي مع بنزيمة سيئة، من يعرفني جيدا يدرك أن هذا الكلام فارغ.

ويتربع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي على صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انتشار صورته الجنائية الشهيرة.. ترمب يجمع 7.1 مليون دولار لحملته الرئاسية بعد انتشار صورته الجنائية الشهيرة.. ترمب يجمع 7.1 مليون دولار لحملته الرئاسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط