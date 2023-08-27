اتحاد جدة يحل ضيفا ثقيلا على الوحدة

سيكون الاتحاد قادراً على الابتعاد مؤقتاً بصدارة يتشاركها راهناً مع الأهلي بثلاثة انتصارات كاملة، عندما يصطدم يوم الاثنين بالوحدة سادس الترتيب والذي يقدّم مستويات مميزة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويعتمد الوحدة على أربعة أجانب، بينهم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، في ظل غياب حارسه المغربي منير المحمدي والمدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي، بسبب الإصابة وعدم اكمال بقية الاستقطابات.

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في المقابل، ضرب الاتحاد بقوة مسجلاً ثلاثة انتصارات دون تلقي أي هدف، ويطمح في مواصلة نتائجه المميزة، قبل التفرغ لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الجمعة المقبل.

ونفى مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو تدهور علاقته مع الفرنسي كريم بنزيمة القادم من ريال مدريد الإسباني: قرأت في الإعلام أن علاقتي مع بنزيمة سيئة، من يعرفني جيدا يدرك أن هذا الكلام فارغ.

ويتربع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي على صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف.