البديل ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي

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سجل ليونيل ميسي هدفه الأول في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم بعد نزوله بديلا ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز أمام جمهور مفعم بالحماس الليلة الماضية.
وسدد ميسي، الذي نزل في الدقيقة 60، في المرمى الخالي بعد تبادل الكرة مع بنجامين كريماشي.
وهذا الهدف 11 للنجم الأرجنتيني في جميع المسابقات منذ انضمامه لميامي في 15 يوليو الماضي، كما حقق ميامي فوزه الأول بالمسابقة منذ 13 مايو.
وقبل وصول ميسي خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في ست مباريات فقط مقابل ثلاثة تعادلات في الدوري، ليبقى قابعا في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.
ولم يجر ميسي تدريبات إحماء لكن الجماهير هتفت باسمه في الدقائق الأولى وتكرر ذلك في الدقيقة 35 قبل أن يحرز الوافد الجديد دييغو غوميز الهدف الأول.
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