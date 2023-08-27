السعودية تحتضن معسكرات المنتخبات الوطنية السودانية

تستضيف السعودية معسكرات المنتخبات الوطنية السودانية بداية من المنتخب الوطني الأول، مرورا بالأولمبي، تحضيرا لمشاركاتها في البطولات الخارجية.

وأشاد معتصم جعفر سر الختم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم بنظيره ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواقفه الداعمة لكرة القدم السودانية والاتحاد السوداني وتذليل الصعاب التي تعترض استمرار السودان في مشاركاته الخارجية باستضافة مسؤولي الاتحاد والمنتخبات الوطنية وتنظيم معسكرات إعدادية لها في طريق تحضيراتها لاستحقاقاتها القارية.

مادة اعلانية

ويستعد المنتخب السوداني لمباراة الجولة الأخيرة أمام الكونغو في الأسبوع الأول لشهر سبتمبر المقبل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويقضي المنتخب الأولمبي حاليا معسكرا إعداديا طويلا في السعودية.