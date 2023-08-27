الهلال يصطدم بالاتفاق في مباراة مثيرة

يبحث الهلال الثالث الذي ينتظر تعافي نجمه الجديد البرازيلي نيمار، عن فوز جديد عندما يستقبل الاتفاق الذي يتشارك معه بسبع نقاط، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ورغم تعثر الهلال أمام الفيحاء في الجولة الثانية، فإنه يسير بصورة جيدة على مستوى الأداء، وتمكن من تجاوز الرائد في مباراته الأخيرة برباعية نظيفة.

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ويفتقد الهلال جهود لاعب وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بسبب الإيقاف والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي للإصابة، لكنه يمتلك ترسانة من النجوم يتقدمهم مهاجمه الصربي الكسندر ميتروفيتش الذي سجل أول أهدافه في ظهوره الأول، البرتغالي روبن نيفيز، البرازيلي مالكوم فيليبي والحارس المغربي ياسين بونو.

وبعد البداية القوية للاتفاق بقيادة الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون، وحصوله على العلامة الكاملة في أول جولتين إلا أن تشكيلة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد سقطت في فخ التعادل أمام الخليج.