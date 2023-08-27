ثنائية كين تقود بايرن للفوز على أوغسبورغ

واصل فريق بايرن ميونخ بدايته الجيدة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وفاز على ضيفه أوغسبورغ 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ماينز 1-1.
وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرز أحدهما فيليكس أودوخاي، لاعب أوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 60، قبل أن يسجل أوغسبورغ هدف حفظ ماء الوجه عن طريق ديون درينا في الدقيقة 86.
ورفع هاري كين رصيد أهدافه مع بايرن ميونخ إلى ثلاثة أهداف، حيث سبق له تسجيل هدف في المباراة الأولى أمام فيردر بريمن.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم الصدارة مع يونيون برلين، فيما توقف رصيد أوغسبورغ عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.
وكان بايرن استهل مبارياته في البوندسليغا بالفوز على فيردر بريمن برباعية نظيفة، فيما حصد أوغسبورغ نقطته الوحيدة من التعادل 4-4 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأولى.
وكان بايرن ميونخ بدأ موسمه بخسارة كأس السوبر أمام لايبزيغ بثلاثية نظيفة.
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