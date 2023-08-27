حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

وضع القراءة
100% حجم الخط
قررت وزارة الرياضة السعودية يوم الأحد حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف خليف بن عبدالله الهويشان بتسيير شؤون النادي.
وذكرت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها يوم الأحد أنه صدر قرار بحل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استناداً إلى اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتكليف خليف بن عبدالله الهويشان، بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة اعلانية
وأوضحت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات، حددت يوم العاشر من سبتمبر 2023 موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الثنيان: الشباب يستهدف لاعبي إيفرتون ومنتخب البرازيلكشف خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب، أن الإدارة تعمل على تعزيز قائمة الفريق بالتعاقد مع صفقات جديدة في الانتقالات الجارية، من ضمنهم لاعبان في إيفرتون ... فيديو الرياضة
-
رئيس الشباب: عرض النصر أعلى.. والقانون بيني وبين البلطانكشف خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب، أنه تلقى عدة عروض من الهلال والأهلي إضافة إلى النصر والاتحاد من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي السعودي حسان ... فيديو الرياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية