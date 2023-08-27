حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

قررت وزارة الرياضة السعودية يوم الأحد حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف خليف بن عبدالله الهويشان بتسيير شؤون النادي.

وذكرت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها يوم الأحد أنه صدر قرار بحل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استناداً إلى اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتكليف خليف بن عبدالله الهويشان، بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

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وأوضحت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات، حددت يوم العاشر من سبتمبر 2023 موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.