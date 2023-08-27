سيتي يحقق فوزه الثالث على التوالي بعد هدف قاتل أمام شيفيلد

انتزع فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه شيفيلد يونايتد 2 - 1 خلال المباراة، التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز أستون فيلا على بيرنلي 3 - 1.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعدما أهدر إيرلنغ هالاند، هداف مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 63 عن طريق ضربة رأسية من هالاند، لكن جايدن بوجل سجل هدف التعادل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 85، قبل أن يسجل رودريغو هيرنانديز (رودري) هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.
وتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بعدما فاز في أول جولتين على بيرنلي 3 - صفر وعلى نيوكاسل بهدف نظيف.
في المقابل، ظل شيفيلد يونايتد بلا رصيد، حيث خسر في أول مباراتين أمام كريستال بالاس صفر - 1 وأمام نوتينغهام فورست 1 - 2 .
وفي المباراة الثانية، فاز أستون فيلا على بيرنلي 3 - 1.
وسجل أهداف أستون فيلا ماتي كاش في الدقيقتين الثامنة و20 وموسى ديابي في الدقيقة 61، فيما سجل هدف بيرنلي لايل فوستر في الدقيقة 47.
ورفع أستون فيلا رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس وظل بيرنلي بلا نقاط.
-
مانشستر سيتي يتعاقد مع الجناح البلجيكي دوكوأعلن مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا يوم الخميس تعاقده مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من رين الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات.ولم يكشف الطرفان عن ... رياضة عالمية
-
الإسباني لابورت يرحل عن مانشستر سيتيأعلن الإسباني إيمريك لابورت رحيله عن مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية يوم الأربعاء بعد خمسة أعوام ونصف قضاهاً مع النادي.ونشر لابورت مقطعاً مرئياً ... رياضة عالمية
-
سيتي يعير لاعبه الأرجنتيني بيروني إلى لاس بالماسأعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس الإسباني على ... رياضة عالمية