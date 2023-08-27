فلاهوفيتش يجنّب يوفنتوس السقوط على أرضه

بعد موسم للنسيان أدى إلى معاقبته بحسم 10 نقاط من رصيده، بسبب فضيحة التلاعب بالبيانات المالية ثم حرمانه من المشاركة في "كونفرنس ليغ"، اعتقد يوفنتوس أنه استعاد شيئاً من الزمن الجميل بفوزه الافتتاحي المقنع على أرض أودينيزي (3-0)، لكنه عاد الأحد إلى واقعه المرير بسقوطه في فخ التعادل على أرضه أمام بولونيا 1-1 في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

ظهر فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بصورة واعدة خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد بفوزه خارج الديار على أودينيزي بثلاثية نظيفة لفيديريكو كييزا والصربي دوشان فلاهوفيتش والفرنسي أدريان رابيو.

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وأمل فريق "السيدة العجوز" في تأكيد هذه البداية القوية على حساب بولونيا الأحد على ملعبه "أليانز ستاديوم"، لكن كاد ينتهي به الأمر بخسارة أولى على أرضه أمام منافسه منذ 26 فبراير 2011 (0-2) لولا فلاهوفيتش الذي أنقذه بهدف التعادل في الدقيقة 80.

وبدا بولونيا في طريقه لانتصار نادر على أرض عملاق تورينو وتعويض الخسارة الافتتاحية أمام ميلان 0-2، وذلك بعدما تقدم منذ الدقيقة 26 عبر الاسكتلندي لويس فيرغوسون بعد تمريرة من الهولندي جوشوا زيركزي.

لكن يوفنتوس أنقذ نقطة في الدقائق الأخيرة بفضل رأسية فلاهوفيتش بعد عرضية من البديل الإنجليزي صامويل إيلينغ جونيور (80).

وسعى يوفنتوس جاهداً لخطف هدف الفوز في الوقت المتبقي من اللقاء الذي شارك فيه الفرنسي العائد من الإصابة بول بوغبا كبديل في الشوط الثاني الذي شهد خروج فيديريكو كييزا ودخول البولندي أركاديوش ميليك.

لكن التعادل بقي حتى صافرة النهاية ليحصل يوفنتوس على نقطته الرابعة وبولونيا على نقطته الأولى.