مساعد غوارديولا يعترف: لم أستمتع بقيادة سيتي أمام شيفيلد

اعترف خوانما ليلو، المدرب المساعد بفريق مانشستر سيتي، أنه لم يستمتع بقيادة الفريق بدلا من الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، وذلك بعدما حقق سيتي فوزا صعبا على شيفيلد يونايتد 2 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية(بي .أيه .ميديا) أن غوارديولا شاهد فريقه من برشلونة وهو يواصل التقدم محققا العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري الإنجليزي .

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ويتواجد غوارديولا في برشلونة، حيث يتعافى هناك من جراحة خضع لها في الظهر.

وبسؤاله عن مدى استمتاعه بتولي المسؤولية في غياب غوارديولا، قال ليلو: لم استمتع إطلاقا أنا أفضل أن أكون مع بيب، خاصة حينما يتعلق الأمر بالصحة، لم استمتع بذلك مطلقا لقد افتقدنا حضوره الآن أكثر من أي وقت آخر.

وأضاف: لم أتحدث معه بعد المباراة، خلال المباراة تحدثت إليه في بعض اللحظات، لكنه كان يتحدث بشكل عام إلى باقي أعضاء الجهاز الفني، لكنه كان حاضرا بشكل كبير.

وتابع ليلو، الذي أكد أن فيل فودين كان على مقاعد البدلاء بسبب ألم في المعدة: بشكل عام أعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة للغاية اليوم، لقد كان ذلك أقرب لما أردنا فعله.

وأوضح: منذ بداية الشوط الثاني أعتقد أننا وجدنا أسلوبنا وإيقاعنا المميز، وكنا قادرين على استعادة الكرة بسرعة أكبر.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات على انطلاق المسابقة.