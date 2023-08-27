مونديال السلة.. خسارة جديدة لمصر وكندا تكتسح لبنان

مني منتخب مصر بخسارته الثانية في بطولة العالم لكرة السلة بسقوطه أمام مونتينغرو 74-89 في مدينة باساي الفلبينية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الفراعنة خسروا المباراة الاولى امام ليتوانيا يوم الجمعة الماضي 67-93.

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ويختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات امام المكسيك الثلاثاء المقبل ثم يلعب على المراكز الشرفية من السابع عشر الى الثاني والثلاثين.

ولقي منتخب لبنان خسارته القاسية الثانية توالياً في كأس العالم لكرة السلة المقامة في اليابان وإندونيسيا والفلبين، وهذه المرة أمام نظيره الكندي 128-73 ضمن المجموعة الثامنة في جاكرتا.

وتأهل المنتخب الأميركي الشمالي الى الدور الثاني رسمياً، بعد هذا الفوز الذي كان الثاني توالياً بعد تغلبه على فرنسا في مباراته الافتتاحية بفارق 30 نقطة 95-65، فيما كان لبنان قد خسر أمام لاتفيا بفارق 39 نقطة 70-109.

وثأر المنتخب الكندي لخسارته قبل 13 عاماً في مونديال تركيا، حينما تألق منتخب لبنان بقيادة أسطورته فادي الخطيب وفاز 81-71، إلا أن الرد الكندي جاء مدوياً برغم غياب بعض نجومه المحترفين في الدوري الأميركي "أن بي آيه" وفي مقدمهم جمال موراي.