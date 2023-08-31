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بونماتي
بونماتي مع كأس العالم للسيدات

أفضل لاعبة في أوروبا تهدي جائزتها إلى هيرموسو بعد "حادثة القبلة"

العربية.نت
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فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ومن ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها والتي حصلت فيها أيضًا على جائزة أفضل لاعبة.

وأصرّت النجمة الإسبانية، بعد حصولها على جائزتها، على تناول فضيحة القبلة القسرية التي لا تزال تهز عالم كرة القدم الإسبانية.

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وقالت: لا يمكننا أن نسمح بإساءة استخدام السلطة، مضيفة أنها أهدت جائزتها إلى "جنيفير هيرموسو وجميع النساء اللواتي يعانين من ذلك".

وأوقف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي لمدة 90 يومًا على خلفية تقبيله لاعبة على شفتيها من دون موافقتها عقب فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات.

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