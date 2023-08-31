الاتحاد وإنتر ميلان.. الدفاع الأقوى في دوريات العالم

يتساوى دفاع الاتحاد مع دفاع إنتر ميلان الإيطالي فقط بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، كالفريقين الوحيدين اللذين لم تهتز شباكهما بأي هدف في المسابقة المحلية حتى الآن.

ويواجه دفاع حامل اللقب اختبارا صعبا حينما يستضيف منافسه الهلال ضمن قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

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وحافظ البرازيلي غروهي على شباكه في مبارياته الأربع السابقة التي خاض دقائقها جميعها (360) دقيقة، ليصبح الاتحاد صاحب الهجوم الأقوى في الدوري بـ12 هدفًا، والفريق الذي يمتلك الدفاع الأقوى حتى الآن.

وفي الدوري الإنجليزي الذي لُعب منه 3 جولات، لم ينجح أي فريق في الحفاظ على نظافة شباكه، ويذهب لقب الدفاع الأقوى حاليًا لمتصدر المسابقة مانشستر سيتي الذي تلقت دفاعاته هدفا وحيدا، ولعبت فرق الدوري الإيطالي جولتين حتى الآن، تلقت جميع فرقه أهدافًا، باستثناء إنتر ميلان.

ويمتلك ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد السجل الأفضل دفاعيا في "الليغا" الإسبانية حتى الآن، بهدف في شبكة كل فريق بعد مرور 3 أسابيع، وتتقاسم 3 أندية المراكز الأولى في عدد الأهداف المتلقاة في فرنسا هي باريس سان جيرمان ولوريان ونيس بهدفين ضد كل فريق.

واستقبلت 5 فرق بالدوري الألماني هدفا وحيدا فقط خلال جولتين، بايرن ميونخ وفولفوسبورغ وفرايبورغ ودورتموند وآينتراخت فرانكفورت، وفي هولندا استقبل فريق وحيد هدفا واحدا في 3 جولات هو أيندهوفن صاحب الدفاع الأقوى في البطولة، والحال مماثل في البرتغال عند فيتوريا غيماريش الذي يتصدر المسابقة بالتساوي مع بورتو وسبورتنغ لشبونة، لكنه صاحب الدفاع الأقوى بعدما اهتزت شباكه مرة وحيدة.