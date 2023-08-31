الركراكي عن يامال: لا يمكننا أن نجبر لاعباً على اختيار المغرب

أعرب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي يوم الخميس عن أمله في أن يختار نجم برشلونة الإسباني اليافع لامين يامال الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" بدل "لا روخا"، مشددا على أن "القرار يعود له".

وتترقب الجماهير المغربية في الأيام الأخيرة قرار يامال، المغربي الأصل من والده والإسباني المولد (في إسبلوغيس دي لوبريغات في برشلونة)، خصوصا بعد تألقه اللافت مع الفريق الكاتالوني هذا الموسم وتحديدا مباراته الأخيرة في الدوري ضد مضيفه فياريال (4-3) بصناعته الهدفين الأول بتمريرة إلى غافي، والثالث لتسديدة ارتدت من القائم وتابعها الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل المرمى.

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ولعب يامال الذي يحمل جنسية غينيا الاستوائية من والدته، أساسيا في عمر 16 عاما وبات أصغر لاعب يستهل مباراة في تاريخ الدوري الإسباني.

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي بسلا، قرب العاصمة الرباط، "عملنا أنا ورئيس (الاتحاد) الجامعة (فوزي لقجع) لكي يأتي لامين للعب معنا، لكنه يبقى خيارا شخصيا وليس سهلا بالنسبة ليافع في عمر السادسة عشرة".

وأضاف "اجتمعت به وعرضت عليه مشروعنا لكن القرار يعود إليه"، مؤكدا أنه كان من ضمن أولويات الاتحاد المغربي حتى قبل بدء مهامه مدربا للمنتخب قبل عام.

وأوضح أنه أثار اهتمام كشافة الاتحاد المغربي في إسبانيا "منذ أن كان عمره 10 أعوام، إنه نجم عالمي مستقبلا".

وتابع: عملنا ما يلزم ليكون معنا، لكن لا يمكننا أن نجبر لاعبا على اختيار المغرب، خصوصا أنه ولد في الخارج ولعب لاسبانيا في فئات صغرى.

وختم: نتمنى أن يلعب معنا، لكن لا أستطيع أن أؤكد اليوم أنه سيأتي.

وسبق أن أثار لاعب آخر لبرشلونة هو عبد الصمد الزلزولي تنافسا بين المغرب واسبانيا، حيث رفض أواخر العام 2021 اللعب لأسود الأطلس قبل أن يغير رأيه ويشارك معه في مونديال 2022 في قطر ويقود المنتخب الاولمبي تحت 23 عاما الى الفوز بكأس امم افريقيا والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

كذلك الشأن بالنسبة لمنير الحدادي الذي فضّل هو الآخر المنتخب الاسباني ولعب له مباراة واحدة خلال فترة تألقه مع برشلونة أيضا، قبل أن يدافع عن قميص أسود الأطلس العام 2021، مستفيداً من تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة حول قانون تغيير جنسية اللاعب.

وكان الركراكي يتحدث في مؤتمر صحافي لتقديم لائحة المنتخب لمواجهة ليبيريا في أغادير في التاسع من سبتمبر في الجولة الاخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة نهائياتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل، وبوركينا فاسو في مباراة ودية في 12 منه في فرنسا.