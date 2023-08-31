بنزيمة.. "كابوس" يلاحق كوليبالي من نابولي إلى جدة

ربما يمني المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي النفس بألا يتواجد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في قائمة فريق الاتحاد، عندما يستضيف بطل الدوري نظيره الهلال، يوم الخميس، في "كلاسيكو" مثير، ضمن الأسبوع الخامس من منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وغادر القائد السابق لريال مدريد مباراة فريقه السابقة أمام الوحدة من الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة عضلية، حسب ما ذكر اتحاد جدة في بيان إعلامي، أشار عبره إلى أن المهاجم سيخضع لفحوص طبية لتشخيص إصابته بشكل دقيق وتحديد العلاج اللازم.

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ولطالما أثنى كوليبالي "32 عاما" على بنزيمة، ووصفه بأفضل مهاجم واجهه في مسيرته، وقال عنه في تصريحات إعلامية سابقة: ليس هناك ما أضيفه، لقد قلتها منذ وقت طويل، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، أحد أفضل المهاجمين في العالم، إنه أصعب مهاجم واجهته لأنه ذكي للغاية.





وأضاف القائد الذي قاد منتخب السنغال للفوز بأول لقب كأس إفريقيا في تاريخ البلاد: عندما واجهته لأول مرة في موسم 2016-2017، قلت إنه أقوى مهاجم لعبت ضده، وأظهر بعد ذلك بسنوات أنني لم أكن مخطئا.

وفي مايو الماضي، تحدث المدافع الذي انضم إلى الهلال مؤخرا عن بنزيمه، موضحا: من الصعب أن تتوقع ما الذي يمكن أن يفعله، أحيانا يأتي بالكرة ومرات يتواجد في العمق، عندما تترك مسافة متر بينك وبينه يستلم ويمرر ويلعب اللمسة الواحدة بطريقة رائعة، لذلك من الصعب اللعب أمامه، ولا يصدق في آخر 60 مترا أمام المرمى، لذلك فهو مهاجم رائع.

وقبل انتقال الثنائي إلى الدوري السعودي في الصيف الحالي، تواجه اللاعبان في 3 مباريات وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، انتهت جميعها بفوز فريق بنزيمة.





وأقصى ريال مدريد فريق نابولي الإيطالي من ثمن نهائي البطولة القارية موسم 2016-2017، بعدما فاز الفريق 3-1 في الذهاب والإياب.

وفي أبريل الماضي، أقصى ريال مدريد بقيادة بنزيمة فريق تشيلسي الإنجليزي الذي كان يدافع كوليباليي عن ألوانه من ربع نهائي دوري الأبطال، إذ تواجد السنغالي في المباراة الأولى التي انتهت بثنائية نظيفة لفريق العاصمة الإسبانية، أحرزها بنزيمة وأسينسيو، قبل أن يغيب كوليبالي عن مواجهة الإياب بسبب الإصابة.





المباراة الرابعة بين الفريقين كانت في البطولة العربية التي أقيمت مؤخرا في السعودية، فاز حينها الهلال بثلاثية لهدف ضد اتحاد جدة.

وحال تواجد بنزيمة في مباراة يوم الجمعة، ستكون المواجهة الرسمية الرابعة التي تجمع الفرنسي ضد السنغالي، وسيطمح عبرها الأخير إلى إيقاف تفوق أفضل مهاجم واجهه، على حد وصفه.