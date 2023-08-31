بونو يواجه قوة هجوم اتحاد جدة بـ"أفضل بداية"

يدخل المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة متسلحاً بأفضل بداياته، إذ خرج للمرة الأولى بشباك نظيفة في أول مباراتين يخوضهما مع فرقه التي مثلها.

وحمى بونو مرمى الهلال أمام الرائد والاتفاق دون تلقي أي هدف، في المباراتين التي سجل فيهما الأزرق 6 أهداف.

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وسيواجه الحارس المغربي الدولي أقوى هجوم في دوري روشن حتى الآن، إذ سجل لاعبو الاتحاد 12 هدفاً خلال 4 جولات مضت.

ولعب ياسين مباراته الأولى في الدوري مع الوداد البيضاوي يوم 21 نوفمبر 2011 أمام الدفاع الجديد وتلقى هدفاً وفي المباراة الثانية سجل القنيطري هدفا في مرماه خلال التعادل مع الوداد بهدف لمثله.



وبعد انتقاله إلى إسبانيا وفي مباراته الأولى ببطولة الدوري الإسباني تلقى بونو هدفاً من ديبورتيفو لا كورونا في فوز جيرونا 2-1 يوم 23 أكتوبر 2017، في المباراة الثانية تلقى هدفاً من ريال مدريد في فوز فريقه بذات النتيجة.

ولم يلعب بونو مع إشبيلية مباراة في الدوري حتى الجولة 25 من موسم 2019-2020 وحينها خرج بشباك نظيفة إذ لعب 45 دقيقة في تلك المواجهة، لكن شباكه اهتزت مرتين في المباراة اللاحقة عندما فاز النادي الأندلسي على أوساسونا.

