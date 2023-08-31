كلاسيكو مثير بين الهلال والاتحاد في قمة الدوري السعودي

تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة مسرح الكلاسيكو بين الاتحاد المتصدر وحامل اللقب والهلال بطل الموسم قبل الماضي في قمة المرحلة الخامسة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وهو نفس عدد الأهداف التي هز بها الشباك في أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن بقيادة المغربي عبد الرزاق حمدالله الثاني في ترتيب الهدافين، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة، فيما حافظ على نظافة شباكه في المراحل الأربع الماضية.

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ويتفوق الاتحاد بفارق الأهداف على جاره الأهلي وبفارق نقطتين أمام الهلال الذي سقط في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه الفيحاء 1-1 في المرحلة الثانية.

وسيحاول فريق مدينة جدة تأكيد صدارته ورد الاعتبار أمام الهلال الذي أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز عليه 3-1.

ويمني الاتحاد النفس بتعافي النجم والهداف السابق لريال مدريد الإسباني بنزيمة بعد إصابته في المباراة الماضية أمام الوحدة وغيابه عن تدريبات الأربعاء، والأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي فابينو تافاريس.

وقال مهاجمه البرازيلي رومارينيو إن الفريق متحمس لمواجهة الهلال "وسنقدم كل ما لدينا للفوز بالمباراة، وهذا أمر طبيعي لأنها مهمة وستعطينا دافعا قويا للبقاء في القمة".

في المقابل، يتطلع الهلال إلى تأكيد أفضليته على مضيفه، والحاق الخسارة الأولى به في الدوري وانتزاع الصدارة منه ولو مؤقتا كون الأهلي يحل ضيفا على الفتح السبت.

وشدد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس على قوة خط دفاعه في التصدي للهجوم الاتحادي، وقال: السنغالي خاليدو كوليبالي قيمة كبيرة، وتواجده الى جانب حسان تمبكتي المنضم حديثاً من الشباب في التشكيل الأساسي، يعزز خط دفاع الهلال ويجعله أكثر صلابة.

وعاد نيمار الذي كان يعاني من إصابة طفيفة الى التدريبات الجماعية، وقد يظهر في قائمة المباراة للمرة الأولى مع الفريق العاصمي.

ويلعب الجمعة في بقية مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة الطائي وأبها، والفيحاء مع الرائد، بالإضافة إلى مباراة الرياض والأخدود.