ميتروفيتش أمام الاتحاديين.. انتصار وحيد و3 أهداف

يملك أليكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال ذكريات سيئة أمام منافسيه القادمين لاعبي الاتحاد، إذ خسر أمامهم 8 مباريات، منتصرا في لقاء وحيد.

وتتجدد المواجهة حينما يستضيف اتحاد جدة منافسه الهلال يوم الجمعة ضمن قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

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وواجه ميتروفيتش بنزيمة مرتين سابقتين وديا رفقة منتخبه صربيا أمام فرنسا، الأولى كانت في سبتمبر 2014، وتعادل الفريقان بهدف لمثله لكن مهاجمي الاتحاد والهلال لم يضعا بصمتيهما، والثانية كانت بعد مرور عام كامل في سبتمبر 2015، وسجل ميتروفيتش هدفا في الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام المنتخب الملقب بـ"الديوك".

وجمعت 5 مواجهات سابقة بين ميتروفيتش وكانتي، جميعها كانت في الدوري الإنجليزي بين موسمي 2015-2016 و 2020-2021، لكنها توزعت بين ناديي الصربي نيوكاسل وفولهام ضد الشعارين الذين دافع عنهما كانتي ليستر سيتي وتشيلسي، انتصر كانتي في المواجهات الخمس دون أن ينجح ميتروفيتش في هز الشباك بها جميعها.

وخسر المهاجم صاحب الـ28 عامًا مع فولهام أول مواجهتين له أمام فابينيو وليفربول في ذهاب وإياب موسم 2018-2019 من "البريميرليغ"، وفي الجولة 27 من موسم 2020-2021 عرف "ميترو" الانتصار الأول له على لاعبي الاتحاد بعدما انتصر فولهام على ليفربول بهدف دون رد، وفي افتتاحية الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، سجل الصربي هدفين في شباك ليفربول خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.