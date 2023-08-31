ميسي يتعادل للمرة الأولى منذ انتقاله لإنتر ميامي

سقط إنتر ميامي الأميركي في فخ التعادل للمرة الأولى منذ التحاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصفوفه، وذلك أمام ضيفه ناشفيل سلبياً ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وعلى ملعب "دي آر في بي أن كيه ستاديوم" في فلوريدا، وأمام أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر، بطل العالم السابق في وزن الوسط، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، فشل ميسي الذي شارك أساسيا مع زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس في هز الشباك للمرة الأولى منذ ارتدائه قميص ميامي.

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وبات إنتر ميامي الذي يحتل المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 22 نقطة يتأخر بفارق 10 نقاط عن شيكاغو صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وذلك قبل 10 مراحل من النهاية.

ويواجه ميسي ورفاقه لوس أنجليس أف سي المتوج بكأس الأبطال الأحد.

قال الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو مدرّب إنتر ميامي: ما يتعيّن علينا فعله هو المضي قدما.

وتابع: هذا يمكن أن يحدث. صحيح أننا لم نكن معتادين على هذا الامر بعض الشيء. لقد فزنا بلقب، ووصلنا إلى نهائي الكأس، وفزنا في مباراة في الدوري في نيويورك، ولكن يجب علينا المضي قدما. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نقولها.

وأوقف ناشفيل سلسلة من 9 انتصارات توالياً لإنتر في مختلف المسابقات منذ أن تعاقد مع بطل مونديال قطر، في حين حقق النادي الذي يتقاسم ملكيته نجم كرة القدم السابق الانجليزي ديفيد بيكهام انتصاره الاول في الدوري منذ مايو أمام نيويورك 2-صفر السبت، في مباراة شارك فيها ميسي من على مقاعد البدلاء حيث دخل في الدقيقة 60 وسجل الهدف الثاني.

ووطأت قدما ميسي الأراضي الاميركية في 15 يوليو بعدما أمضى عامين في باريس سان جيرمان الفرنسي بعد مسيرة طويلة غنية بالألقاب مع برشلونة، وسجل 11 هدفاً في 9 مباريات وقاد إنتر ميامي إلى أول لقب في تاريخه بالظفر بكأس الرابطتين للأندية الأميركية والمكسيكية بفوزه على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد تعادلهما 1-1.

كما بلغ ميامي المباراة النهائية لكأس الولايات المتحدة المفتوحة حيث سيواجه هيوستن نهاية سبتمبر المقبل، علماً انه كان فاز في نصف النهائي على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 3-3.