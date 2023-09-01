النصر يستهدف نقاط الحزم واستمرار صحوته

يأمل النصر في مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الثالث توالياً بعد خسارتين متتاليتين عندما يواجه مضيفه الحزم السادس عشر يوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وحقق النصر فوزين كبيرين على الفتح 5-0، والشباب 4-0، ويسعى جاهداً لفوز ثالث يواصل من خلاله انطلاقته وضمان البقاء قريباً من أندية المقدمة.

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ويعول النصر على قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين برصيد 5 أهداف والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي الآخر اوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ويفتقد النصر لخدمات نجم وسطه الإيفواري سيكو فوفانا وعبدالله مادو للإصابة، فيما لم تتأكد مشاركة البرازيلي اندرسون تاليسكا ومواطنه أليكس تيليس وعلي لاجامي للسبب ذاته.

في المقابل، لم يقدم الحزم النتائج المأمولة في أول مباراتين، قبل أن يفرض التعادل على مضيفيه الفيحاء والخليج، وسيحاول تحقيق فوزه الأول أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

وفي باقي المباريات يوم السبت يلعب الاتفاق مع ضمك، والشباب مع الخليج، والتعاون مع الوحدة.