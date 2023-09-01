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صعد أنسو فاتي من أكاديمية برشلونة، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في أغسطس 2019

برايتون يستعير فاتي من برشلونة

لندن - د ب أ
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حسم نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم ضم المهاجم أنسو فاتي من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وشارك الإسباني الدولي فاتي (20 عاما) في 36 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق باللقب.

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وقال روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون في تصريحات لموقع النادي: هي صفقة هائلة لنا جميعا.

وأضاف: أنا واثق من أن أنسو فاتي سيساعدنا في الوصول لهدف جديد، كما أننا سنساعده في العودة إلى المستوى الذي يستحق التواجد فيه.

وصعد أنسو فاتي من أكاديمية برشلونة، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في أغسطس 2019 وقد أصبح بعدها أصغر هداف لبرشلونة في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال ديفيد وير مدير الشؤون التقنية في نادي برايتون: أنسو واحد من أبرز اللاعبين الشبان في العالم، ويتمتع بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي، رغم صغر سنه.

وأضاف: هذا الموسم هو الأهم في تاريخ النادي، ونحن سعداء حقا بأن لاعبا بكفاءة أنسو سيكون جزءا من فريقنا.

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