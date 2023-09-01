قطار الأهلي يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام الفتح

يسعى أهلي جدة إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الخامس توالياً عندما يواجه الفتح العاشر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، على أمل الانفراد بالصدارة في حال تعثر جاره الاتحاد في الكلاسيكو أمام الهلال.

ويسير الأهلي بخطى واثقة عطفاً على الأداء الذي قدمه في أول أربع مباريات بفضل كوكبة من الأسماء الكبيرة التي ضمها في الميركاتو الحالي، أمثال هداف ليفربول الإنجليزي السابق البرازيلي روبرتو فيرمينو، وجناح مانشستر سيتي السابق الدولي الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، والعاجي فرانك كيسييه المنتقل من برشلونة الاسباني، والبرازيلي روجر إيبانيز، والتركي ميريح ديميرال، والإسباني غابريال فيغا المنضم حديثا من سلتا فيغو الاسباني.

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وفاز الأهلي على الحزم والخليج والأخدود والطائي، ليتقاسم صدارة الترتيب مع الاتحاد.

أما الفتح فجمع 5 نقاط من 4 مباريات، بعد الانتصار في مباراة وحيدة على الأخدود، والتعادل مع التعاون وضمك، بالإضافة إلى خسارة ثقيلة من النصر بخمسة أهداف دون رد.