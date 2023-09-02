اتحاد جدة.. الضحية السابعة لـ "هاتريك" ميتروفيتش

سكن شباك مارسيلو غروهي حارس اتحاد جدة، "الهاتريك" السابع لمهاجم الهلال الصربي أليكسندر ميتروفيتش في مسيرته الممتدة منذ 12 عاما.

وسجل صاحب الـ28 عامًا ثلاثية في فوز الهلال على اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

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وسجل ميتروفيتش 4 ثلاثيات مختلفة مع فريقه السابق فولهام في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" في شباك لوتون تاون وسوانزي سيتي ووست بروميتش وبريستول سيتي بين عامي 2019 و2022.

وعلى الصعيد الدولي مع منتخبه صربيا، سجل لاعب الهلال ثلاثية في شباك السويد ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2022 خلال فوز فريقه 4-1، وقبلها بأربع سنوات في 2018 سجل "هاتريك" ودي في شباك بوليفيا ضمن خماسية فازت بها صربيا.

وأصبح ميتروفيتش ثاني لاعب فقط يسجّل "هاتريك" في تاريخ مباريات الهلال والاتحاد بدوري المحترفين، بعد البرازيلي تياغو نيفيز في 2009.