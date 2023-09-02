برايتون يتجاوز نيوكاسل بثلاثية

سجل الشاب إيفان فيرغسون ثلاثة أهداف ليفوز برايتون آند هوف ألبيون 3-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم برايتون بهدف عندما فشل نيك بوب حارس نيوكاسل في الإمساك بتسديدة من بيلي غيلمور ووصلت إلى فيرغسون البالغ عمره 18 عاما ليسحل الهدف الأول.

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وأضاف فيرغسون الهدف الثاني عندما أفلت من الرقابة وسدد كرة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 65، وأكمل الثلاثية بتسديدة أبدلت اتجاهها في فابيان شار مدافع نيوكاسل عقب خمس دقائق.

وقلص البديل كالوم ويلسون الفارق في الوقت بدل الضائع، لكن برايتون حافظ على الانتصار والنقاط الثلاث.

وتقدم برايتون إلى المركز الرابع برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، وبفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي نيوكاسل في المركز 14 برصيد ثلاث نقاط.