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تُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري ابطال إفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025

دوري إفريقيا.. الأهلي وسيمبا يقصان شريط افتتاح النسخة الأولى

القاهرة - فرانس برس
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يقص الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا ومضيفه سيمبا التنزاني شريط افتتاح النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، حسب قرعة المسابقة السبت في القاهرة.

وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري أبطال إفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025. وقال الاتحاد الإفريقي (كاف) إن هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري إفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي (فيفا).

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وجاءت نتائج القرعة متوازنة حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.

وتنطلق المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي. وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءاً من 20 أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.

يقام نصف النهائي بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 نوفمبر.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الإفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة، علماً ان رئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قال العام الماضي في تنزانيا ان الفائز في الدوري السوبر سيحصد 11.5 مليون دولار أميركي.

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