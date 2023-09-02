اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هالاند
رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب

سيتي يكتسح فولهام.. وهالاند يسجل "هاتريك"

مانشستر - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجل إيرلنغ هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما 2 - 1، حيث سجل جوليان ألفاريز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، وتعادل فولهام عن طريق تيم ريم في الدقيقة 33، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

مادة اعلانية

وفي الشوط الثاني، انتفض هالاند وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 58 و70 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد فولهام عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني.. تفاصيل مدوية سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني.. تفاصيل مدوية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط