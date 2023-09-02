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تشيلسي
لحظة تسجيل هدف المباراة الوحيد

فورست يظفر بثلاث نقاط من ملعب تشيلسي

لندن - رويترز
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سجل البديل أنتوني إيلانغا هدفا مبكرا في الشوط الثاني ليقود نوتنغهام فورست للفوز 1-صفر على مضيفه تشيلسي، الذي بدا بلا أنياب، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسدد اللاعب السويدي البالغ عمره 21 عاما بهدوء من مدى قريب ليهز شباك حارس تشيلسي روبرت سانشيز في الدقيقة 48 بعدما تلقى تمريرة من زميله تايو أيونيي بعد فوضى في وسط ملعب تشيلسي.

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وسيطر تشيلسي، بتشكيلته باهظة الثمن، على الكرة أغلب فترات المباراة وتمركز حول منطقة جزاء فورست معتمدا على التمريرات القصيرة واختراقات رحيم سترلينغ لكنها كانت بلا جدوى حيث لم يجد من يسدد في المرمى.

ودافع فورست، الذي تقدم على تشيلسي في الترتيب، بصلابة ليمنع سترلينغ والمهاجم نيكولا جاكسون، الذي حانت له فرصة ذهبية في الدقيقة 82، من هز الشباك.

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