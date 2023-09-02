مونديال السلة.. جنوب السودان تضمن مشاركة تاريخية في الأولمبياد

ضمنت جنوب السودان مشاركة تاريخية في الألعاب الأولمبية المقررة صيف 2024 في باريس، وذلك بحسمها البطاقة الإفريقية المؤهلة مباشرة إلى منافسات كرة السلة للرجال بفوزها الكبير على أنغولا 101-78 في مانيلا في مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 في المونديال المقام في الفلبين وإندونيسيا واليابان.

وكانت جنوب السودان تتنافس مع مصر على البطاقة المخصصة للقارة الإفريقية مباشرة إلى الأولمبياد، وبتحقيقها فوزها الثاني في المجموعة الثالثة عشرة والثالث في المونديال، ضمنت أن تكون أفضل منتخبات القارة السمراء أمام مصر التي خسرت أمام نيوزيلندا في المجموعة الرابعة عشرة 86-88.

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وسيطرت جنوب السودان التي تخوض أيضاً غمار المونديال لأول مرة، تماماً على مباراتها مع جارتها الإفريقية أنغولا منذ الربع الأول الذي أنهته متقدمة 30-16، في طريقها لحسم اللقاء بفارق 23 نقطة بفضل تألق كارليك جونز بشكل خاص، إذ سجل 26 نقطة مع 7 متابعات و15 تمريرة حاسمة، فيما ساهم ماريال شايوك بـ18 نقطة ونونوي أوموت بـ17.

أما بالنسبة لمصر، فتغادر النهائيات بانتصارين بالمجمل، أحدهما على الأردن 85-69 في مباراتها الأولى في هذه المجموعة، بعد خسارتها السبت أمام نيوزيلندا في لقاء مثير أقيم في مانيلا أيضاً، بدأه "الفراعنة" بانهاء الربع الأول لصالحهم 25-22 قبل أن يتراجع أداؤهم في الثاني الذي خسروه بفارق 15 نقطة 10-25.

وبعد لقاء تعادل خلاله الفريقان 9 مرات وتبادلا التقدم 10 مرات ووصل فيه الفارق لصالح نيوزيلندا حتى 14 نقطة فيما كان أكبر فارق لمصر 5 نقاط، خرج ممثل أوقيانيا بانتصاره الثاني من أصل 5 مباريات خاضها في النهائيات وذلك بفضل جهود أيزاياه ليافا وفين ديلايني بشكل خاص، إذ سجل كل منهما 27 نقطة.

في المقابل، كان إيهاب أمين (19 نقطة) وعمر الجندي (19) وأنس محمود (16 مع 9 متابعات) الأفضل في صفوف منتخب "الفراعنة" الذي عاد بقوة الى أجواء اللقاء وحتى أنه تقدم 83-82 قبل قرابة دقيقتين ونصف على النهاية بثلاثية من إيهاب أمين، ثم عادل 86-86 في آخر 1.04 دقيقة بعد ثلاثية من الجندي، لكنه عانى بعدها في التقاط المتابعات الدفاعية قبل أن تحسم نيوزيلندا الفوز بعد رميتين حرتين لروبن تي رانغي في آخر 17 ثانية.

ويلعب لاحقاً الأردن مع المكسيك باحثاً عن توديع البطولة بفوز أول بعدما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات الأول ثم مباراته مع مصر في هذه المجموعة.

ويأمل لبنان بفوزه الثاني في المجموعة الثامنة عشرة حين يواجه إيران، مع الأمل بأن تصب نتائج المنتخبات الآسيوية الأخرى في صالحه من أجل حصول على بطاقة القارة المؤهلة مباشرة الى الأولمبياد أو أقله خوض تصفيات الملحق العام.