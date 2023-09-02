"قاتل" و"جوهرة مصرية".. مصطفى محمد يذهل الفرنسيين

تلقى الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي إشادات عديدة من الجماهير الفرنسية بعد انطلاقته القوية بالبطولة المحلية هذا الموسم.

وسجل مهاجم منتخب مصر هدفًا جديدًا في شباك مرسيليا ظفر من خلاله بنقطة التعادل لفريقه.

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وقال أحد مشجعي نانت عبر منصة "إكس": الفارق بين مصطفى محمد هذا الموسم والموسم الذي سبقه مثل الفارق بين الليل والنهار.

ولعب مصطفى 36 مباراة مع نانت بالموسم الماضي في الدوري، سجل خلالها 8 أهداف.

ووضع مشجع آخر صورة كريستيانو رونالدو وكتب: هذا هو مصطفى محمد منذ بداية الموسم الحالي.

وكتب مشجع للفريق الذي يقبع بالمركز الـ15 حاليا: مصطفى محمد أحد أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي، وعلّق آخر: مصطفى محمد، ما هذه الجوهرة؟

وشبه مشجع المهاجم المصري بمهاجم فرنسا ديفيد تريزيغيه قائلا: هل هذا مصطفى محمد أم ديفيد تريزيغيه؟ أنا حقًا أحب تلك الأهداف، ليست سهلة.

وأصبح مصطفى أول لاعب يسجل 4 أهداف خلال الجولات الأربع الأولى لنانت بالدوري منذ موسم 1995-96، جاءت في شباك مرسيليا وتولوز وموناكو (هدفين).