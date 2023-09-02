26 لاعبا في قائمة مانشيني الأولى للمنتخب السعودي

أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم يوم السبت، القائمة التي اختارها المدير الفني روبرتو مانشيني للمشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر أن ينطلق يوم الأحد في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

وتقرر أن تغادر بعثة الأخضر يوم الأحد إلى مدينة نيوكاسل الانجليزية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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وضمت القائمة 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق مساء الغد وهم : محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 من ذات الشهر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا في الثاني عشر من ذات الشهر.

وتقام المباراتان الوديتان على "ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص لنيوكاسل يونايتد الانجليزي.

يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرغزستان، تايلاند.