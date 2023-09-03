أزمة بين تن هاغ وسانشو.. استبعاد واتهامات متبادلة

كشف إريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه تم استبعاد جادون سانشو من قائمة الفريق لمواجهة أرسنال بسبب أدائه الضعيف في التدريبات.
ولم يسافر الجناح الإنجليزي إلى شمال لندن لخوض المباراة، التي خسرها مانشستر يونايتد 1 - 3 على استاد الإمارات.
وكان سانشو (23 عاما) شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولكن تن هاغ اتهم المهاجم بأنه لم يصل للمستوى المطلوب ليكون جزءا من مباراة اليوم أمام أرسنال.
وقال المدرب الهولندي عقب الخسارة: جادون، لم نختاره بسبب أدائه في المران.
وأضاف: يجب أن يرتفع مستواك كل يوم في مانشستر يونايتد، ويمكننا الاختيار في الخط الامامي. لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة.
ورد اللاعب في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه: لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. تدربت بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع.
وتابع: هناك أسباب أخرى لن أتحدث عنها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عادلا.
وختم: سأواصل القتال لأجل الشعار بصرف النظر عن أي شيء.
وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في عام 2021.
وسجل اللاعب تسعة أهداف في الدوري وصنع ستة فقط في 58 مباراة مع الفريق، ويجب عليه الآن أن يثبت نفسه لتن هاج للعودة لحساباته في المباراة المقبلة أمام برايتون التي تقام بعد فترة توقف الدوريات لإقامة مباريات دولية للمنتخبات.
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