فلاشينغ ميدوز.. معاناة التونسية جابر مستمرة

تتابعت معاناة التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً ووصيفة العام الماضي، حيث احتاجت إلى ساعتين و56 دقيقة لبلوغ ثمن النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وعانت جابر لحسم مباراتها أمام التشيكية ماري بوزكوفا (31) 5-7 و7-6 (7-5) و6-3.

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قالت التونسية البالغة 29 عاماً والتي ستواجه الصينية شينوين تشاو (23) من أجل مقعد في ربع النهائي: كان الأمر صعبا للغاية! كم عدد الضربات التي كان عليّ القيام بها حتى أجعلها تركض.

وما زالت جابر التي تعاني من وعكة صحية ومن تعب جسدي، تبحث عن أول لقب لها في بطولات غراند سلام بعدما خسرت في 3 نهائيات (ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022).

وأمضت جابر خلال 3 مباريات في فلاشينغ ميدوز 7 ساعات و6 دقائق على الملاعب، وخاضت مباراتين من ثلاث مجموعات وثلاثة أشواط فاصلة (تاي بريك) و91 شوطاً، في حين احتاجت البولندية إيغا شفيونتيك إلى 3 ساعات و21 دقيقة فقط لبلوغ ثمن النهائي ولعبت 45 شوطا.

وفي مواجهة بوزكوفا (25 عاماً) التي أصيبت في ساقها خلال المجموعة الثانية، كان على جابر أن تظهر إرادة هائلة للفوز، خاصة أنها ارتكبت الكثير من الأخطاء السهلة (63 مقابل 31 لبوزكوفا).