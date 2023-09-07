تصفيات أمم إفريقيا.. غانا تنتزع التأهل بشق الأنفس

انتزعت غانا تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل في ساحل العاج، بعدما قلبت تأخرها بهدف أمام ضيفتها إفريقيا الوسطي إلى فوز 2-1 على ملعب "بابا يارا" في كوماسي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات.

وحسمت أنغولا البطاقة الثانية عن المجموعة عينها بتعادلها مع ضيفتها مدغشقر سلباً في مدينة لوبانغو.

مادة اعلانية

في المباراة الأولى، خطف المنتخب الضيف إصابة السبق عبر لاعب إميان الفرنسي لويس مافوتا الذي تلقى تمريرة أمامية طويلة من زميله لاعب سسكا صوفيا البلغاري آموس يوغا فانفرد وسجل بسهولة فشباك الحارس لورانس آتي زيغي (25).

وقبل انتهاء الشوط الأول ترجم لاعب وسط وستهام يونايتد الإنجليزي محمد قدوس أفضلية "بلاك ستارز" مدركاً التعادل بتسديدة بعيدة من ركلة حرة مباشرة أخطأ حارس إفريقيا الوسطى جيوفري ليمبي في تقديرها (43).

وفي الدقائق الأخيرة منح مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي إرنست نواماه غانا الفوز وصدارة المجموعة بمتابعته عرضية لاعب بورنموث انطوان سيمينيو (87).

وتصدرت غانا الترتيب النهائي برصيد 12 نقطة، أمام أنغولا التي رفعت رصيدها إلى 9 نقاط، ثم أفريقيا الوسطى ثالثة بـ7 نقاط، وأخيرا مدغشقر ولها 3 نقاط.